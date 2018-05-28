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Польща сподівається на розширення співпраці НАТО з Україною в ході саміту в липні

НовиниПолітика    28.05.2018 - 15:14
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Польща виступає за розширення співпраці з партнерами НАТО

Польща сподівається, що в ході липневого саміту НАТО буде прийнято рішення про розширення співпраці з Україною. Про це на засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає "Польське радіо".

Зокрема, на думку Дуди, липневий саміт НАТО в Брюсселі має стати сигналом готовності до подальшого розвитку відносин з партнерами. Він висловив сподівання, що саміт НАТО також стане приводом для "серйозної дискусії" про розширення співпраці з Україною та Грузією.

Крім того, у відношенні Росії польський лідер звернув увагу на "все більш сміливі дії" в середземноморському регіоні. Дуда також зазначив, що нинішня політика альянсу щодо РФ, спрямована на стримування і оборону, має бути збережена.

Нагадаємо, раніше Дуда назвав Росію найсерйознішою загрозою глобальному миру.

 

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Теги публікації: НАТО, Польша, Анджей Дуда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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