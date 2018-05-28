Польща сподівається на розширення співпраці НАТО з Україною в ході саміту в липні

Польща виступає за розширення співпраці з партнерами НАТО

Польща сподівається, що в ході липневого саміту НАТО буде прийнято рішення про розширення співпраці з Україною. Про це на засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає "Польське радіо".

Зокрема, на думку Дуди, липневий саміт НАТО в Брюсселі має стати сигналом готовності до подальшого розвитку відносин з партнерами. Він висловив сподівання, що саміт НАТО також стане приводом для "серйозної дискусії" про розширення співпраці з Україною та Грузією.

Крім того, у відношенні Росії польський лідер звернув увагу на "все більш сміливі дії" в середземноморському регіоні. Дуда також зазначив, що нинішня політика альянсу щодо РФ, спрямована на стримування і оборону, має бути збережена.

Нагадаємо, раніше Дуда назвав Росію найсерйознішою загрозою глобальному миру.