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Дуда назвав Росію найсерйознішою загрозою глобальному миру

НовиниПолітика    28.05.2018 - 14:37
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Президент Польщі звинуватив Росію в агресії, у тому числі в країнах-учасницях НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда вважає Російську Федерацію найсерйознішою загрозою глобальному миру. Про це він заявив в ході останнього дня Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві, передає "Польське радіо".

Зокрема, Дуда закликав країни-учасниці НАТО прагнути до зміцнення зв'язків і зазначив, що для США найкращою інвестицією є стабільність і безпека в Європі.

"Для всіх нас важливий розвиток політики безпеки та оборонного співробітництва в Євросоюзі, а також розвиток співробітництва ЄС з США. Зміцнення обороноздатності європейських країн розширює можливості всього Північноатлантичного альянсу, в тому числі США", - підкреслив Дуда.

Крім того, він зазначив, що Росія є найбільш серйозною загрозою безпеки Європи і світу.

"Напад на Грузію в 2008 році, а також незаконна анексія Криму і військова інтервенція в Україні в 2014 році показують реальні наміри Росії. Події останніх днів довели, що Кремль дозволяє собі здійснювати замахи з використанням хімічної зброї на території країн НАТО і втручатися в демократичні процеси", - додав Дуда.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав "Північний потік-2" гібридною зброєю проти ЄС і НАТО.

 

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Теги публікації: НАТО, Російська Федерація, Польша, Анджей Дуда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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