Польша надеется на расширение сотрудничества НАТО с Украиной в ходе саммита в июле

Польша выступает за расширение сотрудничества с партнерами НАТО

Польша надеется, что в ходе июльского саммита НАТО будет принято решение о расширении сотрудничества с Украиной. Об этом на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил президент Польши Анджей Дуда, передает "Польское радио".

В частности, по мнению Дуды, июльский саммит НАТО в Брюсселе должен стать сигналом готовности к дальнейшему развитию отношений с партнерами. Он выразил надежду, что саммит НАТО будет также поводом для "серьезной дискуссии" о расширении сотрудничества с Украиной и Грузией.

Кроме того, в отношении России польский лидер обратил внимание на "все более смелые действия" в средиземноморском регионе. Дуда также отметил, что нынешняя политика альянса в отношении РФ, направленная на сдерживание и оборону, должна быть сохранена.

Напомним, ранее Дуда назвал Россию самой серьезной угрозой глобальному миру.