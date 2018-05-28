Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Польша надеется на расширение сотрудничества НАТО с Украиной в ходе саммита в июле

НовостиПолитика    28.05.2018 - 15:14
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Польша выступает за расширение сотрудничества с партнерами НАТО

Польша надеется, что в ходе июльского саммита НАТО будет принято решение о расширении сотрудничества с Украиной. Об этом на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил президент Польши Анджей Дуда, передает "Польское радио".

В частности, по мнению Дуды, июльский саммит НАТО в Брюсселе должен стать сигналом готовности к дальнейшему развитию отношений с партнерами. Он выразил надежду, что саммит НАТО будет также поводом для "серьезной дискуссии" о расширении сотрудничества с Украиной и Грузией.

Кроме того, в отношении России польский лидер обратил внимание на "все более смелые действия" в средиземноморском регионе. Дуда также отметил, что нынешняя политика альянса в отношении РФ, направленная на сдерживание и оборону, должна быть сохранена.

Напомним, ранее Дуда назвал Россию самой серьезной угрозой глобальному миру.  

 

Премьер Польши назвал "Северный поток-2" гибридным оружием против ЕС и НАТО
Теги публикации: НАТО, Польша, Анджей Дуда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Время истекает": в Нью-Йорке прошла красочная акция в поддержку Сенцова (фото)
"Боюсь собственного дома": пронзительные фото жизни украинцев в ООС (фото)
Украинские певцы получили новые награды в РФ (фото)
Настя Каменских выходит замуж: певица показала обручальное кольцо (фото)
On Top