RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Польща почне поставки зброї в Україну наступного тижня

Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що поставки зброї в Україну почнуться наступного тижня. Це будуть оборонні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wp.pl.

"Ми бачимо посилення агресії і тиску з боку Росії. З українського боку ми бачимо рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки, тому діяти треба швидко", - заявив Моравецький і додав, що перша партія оборонного озброєння відправиться наступного тижня.

За його словами, Європа і Польща зацікавлені в безпечній Україні та українському кордоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Польщі схвалив нову військову підтримку для України і передасть легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.

За словами голови Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, Варшава вирішила передати боєприпаси, які будуть використовуватися в обороні, а не наступі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаЗброя в УкраїніВторгнення Росії до України