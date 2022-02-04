Польща почне поставки зброї в Україну наступного тижня

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що поставки зброї в Україну почнуться наступного тижня. Це будуть оборонні озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wp.pl.
"Ми бачимо посилення агресії і тиску з боку Росії. З українського боку ми бачимо рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки, тому діяти треба швидко", - заявив Моравецький і додав, що перша партія оборонного озброєння відправиться наступного тижня.
За його словами, Європа і Польща зацікавлені в безпечній Україні та українському кордоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Польщі схвалив нову військову підтримку для України і передасть легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.
За словами голови Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, Варшава вирішила передати боєприпаси, які будуть використовуватися в обороні, а не наступі.