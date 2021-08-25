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Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Автор: Валерія Поліщук

Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Таким чином, польська влада хоче зменшити кількість нелегальних мігрантів, які потрапляють до Польщі через Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Польщі Маріуша Блащака в Twitter.

"Ми зміцнюємо кордони! Солдати почали будувати паркан на польсько-білоруському кордоні. Паркан стане більш щільним і значно ускладнить спроби незаконного перетину кордону", - написав міністр.

Відзначимо, висота паркану на польсько-білоруському кордоні складе 2,5 метра, а протяжність-150 метрів.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявили про посилення охорони на кордоні з Білоруссю.

Крім цього, Польща і Литва у спільній заяві закликали країни ЄС збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі.

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