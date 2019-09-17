Польща і Литва вважають "Північний потік-2" загрозою для енергобезпеки

Польща і Литва вважають проект газопроводу "Північний потік-2" загрозою енергетичній безпеці в Центральній і Східній Європі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає агентство Reuters.

Під час прес-конференції з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом Моравецький сказав, що Польща і Литва займають дуже схожу позицію, кажучи, що "будівництво "Північного потоку-2" - загроза енергетичній безпеці в цій частині Європи".

Нагадаємо, судно Solitaire, яке прокладає труби "Північного потоку-2" по дну Балтійського моря, в наступному місяці підійде до морського кордону з Данією, яка досі не дала дозвіл на прокладання газопроводу.

Зазначимо, в серпні повідомлялося, що на вимогу Данії проект газопроводу "Північний потік-2" можуть відкласти на 8 місяців, що призведе до значних фінансових витрат - близько 660 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає, що "Північний потік-2" не потрібен і політично шкідливий.