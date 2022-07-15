Польща купить у США танки Abrams на заміну Т-72, які передали Україні

Польща купить у США 116 старих танків Abrams. Техніка повинна заповнити недолік, що виник після того, як Варшава передала українській армії танки Т-72.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.
Відзначається, що перші поставки почнуться на початку наступного року. Бойові машини замінять 240 танків T-72, які виїхали в Україну в якості військової допомоги.
За даними Polskie Radio, угода між міністерствами оборони обох країн вже укладена,
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія відкрита для переговорів про передачу Україні десяти бойових танків Leopard 2А4 і близько двадцяти бронетранспортерів M113, що знаходяться на озброєнні армії.
Як зазначав президент Володимир Зеленський, Україні не вистачає артилерії для захисту від російських загарбників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.