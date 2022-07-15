Польша купит у США танки Abrams на замену Т-72, которые передали Украине

Польша купит у США 116 подержанных танков Abrams. Техника должна восполнить недостаток, возникший после того, как Варшава передала украинской армии танки Т-72.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
Отмечается, что первые поставки начнутся в начале следующего года. Боевые машины заменят 240 танков T-72, которые уехали в Украину в качестве военной помощи.
По данным Polskie Radio, сделка между министерствами обороны обеих стран уже заключена,
Напомним, ранее сообщалось, что Испания открыта для переговоров о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2А4 и около двадцати бронетранспортеров M113, находящихся на вооружении армии.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украине не хватает артиллерии для защиты от российских захватчиков.
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