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Польша купит у США танки Abrams на замену Т-72, которые передали Украине

Фото: Польша купит у США танки Abrams на замену Т-72 (wikimedia: by. Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps)
Автор: Руслан Гаращенко

Польша купит у США 116 подержанных танков Abrams. Техника должна восполнить недостаток, возникший после того, как Варшава передала украинской армии танки Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Отмечается, что первые поставки начнутся в начале следующего года. Боевые машины заменят 240 танков T-72, которые уехали в Украину в качестве военной помощи.

По данным Polskie Radio, сделка между министерствами обороны обеих стран уже заключена,

Напомним, ранее сообщалось, что Испания открыта для переговоров о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2А4 и около двадцати бронетранспортеров M113, находящихся на вооружении армии.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украине не хватает артиллерии для защиты от российских захватчиков.

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