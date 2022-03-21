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Польща може конфіскувати російську власність і активи

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Польщі розглядає питання конфіскації російського майна і активів в країні, повідомив прем'єр Матеуш Моравецький. Він планує провести консультації з цього питання з опозицією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wprost.

За словами прем'єра, в Польщі є нерухомість і фінансові активи росіян. Моравецький повідомив, що уряд планує внести поправки до законодавства для отримання права на конфіскацію майна.

"З одного боку, існують конституційні обмеження для таких дій, пов'язані з правом власності, а з іншого, все більше поляків не розуміють, чому, якщо італійці конфіскують яхти російських олігархів, ми не можемо провести такі дії в нашій країні", - сказав Моравецький

Нагадаємо, Польща запропонувала Європейському союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією. Таким чином: уряд Польщі закликає посилити санкції проти Москви за її вторгнення в Україну.

Війна Росії проти України триває 25-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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