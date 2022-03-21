Польша может конфисковать российскую собственность и активы

Правительство Польши рассматривает вопрос конфискации российского имущества и активов в стране, сообщил премьер Матеуш Моравецкий. Он планирует провести консультации по этому вопросу с оппозицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wprost .

По словам премьера, в Польше есть недвижимость и финансовые активы россиян. Моравецкий сообщил, что правительство планирует внести поправки в законодательство для получения права на конфискацию имущества.

"С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране", - сказал Моравецкий