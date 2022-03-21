UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша может конфисковать российскую собственность и активы

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Польши рассматривает вопрос конфискации российского имущества и активов в стране, сообщил премьер Матеуш Моравецкий. Он планирует провести консультации по этому вопросу с оппозицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wprost.

По словам премьера, в Польше есть недвижимость и финансовые активы россиян. Моравецкий сообщил, что правительство планирует внести поправки в законодательство для получения права на конфискацию имущества.

"С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране", - сказал Моравецкий

Напомним, Польша предложила Европейскому союзу ввести полный запрет на торговлю с Россией. Таким образом: правительство Польши призывает ужесточить санкции против Москвы за ее вторжение в Украину.

Война России против Украины продолжается 25-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша