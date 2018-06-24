Польща - Колумбія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом "кав'ярів"

Матч між збірними Польщі та Колумбії завершить другий тур групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці колумбійської команди.

24 червня 21:00

Казань

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу Колумбії з коефіцієнтом 2,3, а ні їх опонента - 3,3. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,5.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф латиноамериканської команди можна поставити з коефіцієнтом 2,25, а на перемогу Польщі - 3,3.

Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.