Польща - Колумбія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом "кав'ярів"
Матч між збірними Польщі та Колумбії завершить другий тур групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці колумбійської команди.
24 червня 21:00
Казань
Компанія bet365 приймає ставки на перемогу Колумбії з коефіцієнтом 2,3, а ні їх опонента - 3,3. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,5.
Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф латиноамериканської команди можна поставити з коефіцієнтом 2,25, а на перемогу Польщі - 3,3.
Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.