Польша - Колумбия: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом "кофейщиков"

Матч между сборными Польши и Колумбии завершит второй тур группового этапачемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне колумбийской команды.

24 июня 21:00

Казань

Компания bet365 принимает ставки на победу Колумбии с коэффициентом 2,3, а ни их оппонента - 3,3. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф латиноамериканской команды можно поставить с коэффициентом 2,25, а на победу Польши - 3,3.

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.