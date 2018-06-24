Польша - Колумбия: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом "кофейщиков"
Матч между сборными Польши и Колумбии завершит второй тур группового этапачемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне колумбийской команды.
24 июня 21:00
Казань
Компания bet365 принимает ставки на победу Колумбии с коэффициентом 2,3, а ни их оппонента - 3,3. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.
Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф латиноамериканской команды можно поставить с коэффициентом 2,25, а на победу Польши - 3,3.
Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.