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Польща позбавляється від газової залежності Росії: як це відбувається

Автор: Анастасія Рокитна

Польща підписала 20-річний контракт з США на збільшення обсягів поставок газу з Мексиканської затоки. Голова PGNiG Павло Маєвський заявив, що завдяки цьому договору Польща стане незалежною від поставок газу з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Згідно з угодою з групою Venture Global LNG, поставки скрапленого газу з США в Польщу будуть збільшені з 3,5 млн тонн до 5,5 млн тонн на рік, що в еквіваленті дає 7,5 млрд. куб. м газу на рік.

Поставки за новим контрактом почнуться з 2023 року.

"Це виконання стратегії PGNiG в досягненні незалежності від поставок газу зі східного напрямку. Після 2022 року, коли закінчується термін дії Ямальського контракту, ми вже не будемо змушені купувати газ зі сходу", - сказав Маєвський.

Незалежність від поставок газу з Росії стала можлива не тільки завдяки новому контракту з США, але і купівлі газових активів в Норвегії, новому газопроводу Baltic Pipe, СПГ-терміналу в Свіноуйсьце, повідомив Маєвський.

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