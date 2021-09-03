Польша избавляется от газовой зависимости России: как это происходит

Согласно соглашению с группой Venture Global LNG, поставки сжиженного газа из США в Польшу будут увеличены с 3,5 млн тонн до 5,5 млн тонн в год, что в эквиваленте дает 7,5 млрд. куб. м газа в год.

Поставки по новому контракту начнутся с 2023 года.

"Это выполнение стратегии PGNiG в достижении независимости от поставок газа с восточного направления. После 2022 года, когда истекает срок действия Ямальского контракта, мы уже не будем вынуждены покупать газ с востока", - сказал Маевский.

Независимость от поставок газа с России стала возможна не только благодаря новому контракту с США, но и покупке газовых активов в Норвегии, новому газопроводу Baltic Pipe, СПГ-терминалу в Свиноуйсьце, сообщил Маевский.