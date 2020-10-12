Польща використає головування в ОБСЄ для підтримки України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава використає період свого головування в ОБСЄ, щоб підтримати Україну. Зокрема, Польща підійматиме питання суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це Дуда повідомив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня.

“Пан Президент (Зеленський, - ред.) згадав про Польське головування у 2025 році (в ЄС, - ред.), але зверну увагу, що у 2022 році Польща головуватиме в ОБСЄ. І там, я запевняю, що українська справа, справа суверенітету і кордонів України, буде на порядку денному, й Україна може розраховувати на польську підтримку”, - сказав Дуда.

Нагадаємо, Дуда також виступив за продовження "кримських" санкцій проти Росії.

Також РБК-Україна писало, що Анджей Дуда у суботу, 11 жовтня, прибув з робочим візитом прибув до України.