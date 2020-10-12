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Польша использует председательство в ОБСЕ для поддержки Украины, - Дуда

Автор: Андрей Козловский

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава использует период своего председательства в ОБСЕ, чтобы поддержать Украину. В частности, Польша будет поднимать вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Об этом Дуда сообщил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 октября.

“Господин Президент (Зеленский, - ред.) вспомнил о Польском председательстве в 2025 году (в ЕС, - ред.), но обращу внимание, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ. И там, я уверяю, что украинское дело, дело суверенитета и границ Украины, будет на повестке дня, и Украина может рассчитывать на польскую поддержку”, - сказал Дуда.

Напомним, Дуда выступил за продление "крымских" санкций против России.

Также РБК-Украина писало, что Анджей Дуда в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом прибыл в Украину.

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