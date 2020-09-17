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Польща ініціює арешт російських диспетчерів, які працювали під час аварії літака Качинського

Автор: РБК-Україна

Польська прокуратура ініціює тимчасовий арешт російських авіадиспетчерів, які працювали в аеропорту Смоленська в момент катастрофи літака Ту-154 з президентом Лехом Качинським на борту. З клопотанням про арешт трьох диспетчерів аеропорту "Смоленськ-Північний" в окружний суд Варшави звернулася слідча група відомства.

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Про це повідомила прес-секретар польської Генпрокуратури Ева Бялик, повідомляє польське інформагентство PAP.

"Звинувачення, які були пред'явлені диспетчерам, стосуються умисного провокування авіакатастрофи, що призвела до загибелі багатьох людей", - сказала вона.

Рішення суду про арешт дасть стане першим кроком до оголошення диспетчерів в міжнародний розшук і вимогу їх видачі польській владі.

Зазначається, що в рамках розслідування, слідчі прокуратури не раз оглядали уламки літака, що зберігається в районі аеропорту "Смоленськ-Північний" і зверталися до Росії за юридичною допомогою, в тому числі для оголошення звинувачень і допиту підозрюваних.

У прокуратурі Польщі наголосили, що направляли в Росію кілька десятків їх запитів, але "російська сторона не виконала ключові процесуальні дії".

У результаті повторного аналізу доказів прокуратура встановила, що система радіолокаційної посадки, яка використовується в смоленському аеропорту, вийшла з ладу і точка, що позначає положення літака, зникла з моніторів диспетчерів. Тому більшість інформації, наданої диспетчерами пілотам про місцезнаходження літака, була неправдивою: вони давали пілотам команди на зниження і посадку, не знаючи їхнього фактичного місцезнаходження.

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