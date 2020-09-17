Польша инициирует арест российских диспетчеров, работавших при крушении самолета Качиньского

Польская прокуратура инициирует временный арест российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту. С ходатайством об аресте троих диспетчеров аэропорта "Смоленск-Северный" в окружной суд Варшавы обратилась следственная группа ведомства.

Об этом сообщила пресс-секретарь польской Генпрокуратуры Эва Бялик, сообщает польское информагентство PAP.

"Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", - сказала она.

Решение суда об аресте даст станет первым шагом к объявлению диспетчеров в международный розыск и требованию их выдачи польским властям.

Отмечается, что в рамках расследования, следователи прокуратуры не раз осматривали обломки самолета, хранящееся в районе аэропорта "Смоленск-Северный" и обращались к Росии за юридической помощью, в том числе для объявления обвинений и допроса подозреваемых.

В прокуратуре Польши подчеркнули, что направляли в Россию несколько десятков их запросов, но "российская сторона не выполнила ключевые процессуальные действия".

В результате повторного анализа доказательств прокуратура установила, что система радиолокационой посадки, используемая в смоленском аэропорту, вышла из строя и точка, обозначающая положение самолета, исчезла с мониторов диспетчеров. Поэтому большая часть информации, предоставленной диспетчерами пилотам о местоположении самолета, была ложной: они давали пилотам команды на снижение и посадку, не зная их фактического местоположения.

Напомним, самолет Ту-154 с польским президентом, его женой и 86 членами правительственной делегации разбился 10 апреля 2010 года вблизи российского Смоленска. В результате катастрофы самолета погибли все, кто находился на борту.

Россия утверждает, что катастрофа произошла из-за якобы ошибки командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика, который якобы позволил посадку несмотря на плохие погодные условия. Однако в Польше российскую версию трагедии отвергают.

Осенью прошлого года польские эксперты прибыли в Россию, чтобы исследовать обломки самолета президента Качиньского; это был второй визит польской стороны в Россию за год.

Парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что катастрофа самолета польского президента Леха Качиньского могла произойти в результате двух взрывов.