Польща на кордоні розвернула автобус з українцями. Пасажир заявив про COVID

Цього тижня Польща не пустила до країни автобус з українцями після того, як один з них заявив, що у нього COVID. Всім пасажирам відмовили у в'їзді.

Повідомляється, що інцидент стався в середу під час прикордонного контролю в Дорохуську (біля Хелма). При перевірці громадянин України заявив, що у нього позитивний результат аналізу на COVID-19, але почуває себе добре.

Польські прикордонники одразу ізолювали транспорт, після чого повернули автобус з 25 громадянами України та одним громадянином Молдови назад на територію України. Їм відмовили у в'їзді до Польщі, оскільки їх в'їзд міг становити загрозу для здоров'я населення країни.