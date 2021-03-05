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Польша на границе развернула автобус с украинцами. Пассажир заявил о COVID

Новина українською → Варшава, Пятница 05 марта 2021 14:38
Польша на границе развернула автобус с украинцами. Пассажир заявил о COVID Фото: Польша не пустила автобус из Украины (lublin112.pl)
Автор: РБК-Украина

На этой неделе Польша не пустила в страну автобус с украинцами после того, как один из них заявил, что у него COVID. Всем пассажирам отказали во въезде.

Об этом пишет польское издание lublin112.pl.

Сообщается, что инцидент произошел в среду во время пограничного контроля в Дорохуске (возле Хелма). При проверке гражданин Украины заявил, что у него положительный результат анализа на COVID-19, но чувствует себя хорошо.

Польские пограничники сразу изолировали транспорт, после чего вернули автобус с 25 гражданами Украины и одним гражданином Молдовы назад на территорию Украины. Им отказали во въезде в Польшу, поскольку их въезд мог представлять угрозу для здоровья населения страны.

Напомним, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране набирает обороты третья волна COVID. В связи с этим в девяти регионах открываются временные госпитали.

До этого в Польше ужесточили карантинные ограничения. В частности, в Варминьско-Мазурском воеводстве по меньшей мере на две недели ученики с первого по третий классы вернутся к дистанционному обучению. Также будут закрыты торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и музеи.

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