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Третя хвиля набирає обертів. Польща відкриває тимчасові COVID-лікарні

Новость на русском → Польша, Середа 03 березня 2021 22:53
Третя хвиля набирає обертів. Польща відкриває тимчасові COVID-лікарні Фото: Адам Недзельський (flickr.com/pisorgpl)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що в країні набирає обертів третя хвиля коронавірусу. Через прискорення поширення коронавірусу в Польщі закінчуються вільні лікарняні ліжка.

Про це повідомляє "Польське Радіо".

"Третя хвиля набирає обертів, у нас постійний висхідний тренд, динаміка абсолютно не слабшає", - сказав міністр.

Глава польського МОЗу додав, що на сьогоднішньому засідання урядової антикризної групи було ухвалено рішення про відкриття тимчасових лікарень для хворих на коронавірусу у дев'яти воєводствах Польщі.

За останню добу в Польщі зареєстровано понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Вчора померли понад 300 хворих на COVID-19.

Нагадаємо, у Польщі допускають введення локальних локдаунів через погіршення ситуації з коронавірусом.

Додамо, третю хвилю коронавірусу в Міністерстві охорони здоров'я Польщі пов'язують з поширенням "британського" штаму.

Крім того, минулого тижня Польщі заявили, що можуть ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною у зв'язку зі зростанням захворюваності в цих країнах.

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