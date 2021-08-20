Польща евакуює з Афганістану 300 осіб, які співпрацювали з НАТО

У польських списках людей, що підлягають евакуації з Афганістану, спочатку було понад 250 імен. Це число зростає з кожним днем, і зараз воно повинно збільшитися ще на 300 осіб.

Зараз в рамках польської операції з евакуації вдалося доставити в країну понад 130 осіб - в основному афганців.

Евакуація, яку здійснюють польські війська, проходить на військових літаках з Кабула до Узбекистану, звідки евакуйованих переправляють до Польщі на цивільних літаках LOT Polish Airlines.

Очікується, що місія триватиме до середини вересня.