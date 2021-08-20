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Польша эвакуирует из Афганистана 300 человек, сотрудничавших с НАТО

Автор: Валерия Полищук

Польша эвакуирует из столицы Афганистана 300 человек. В частности, афганцев, которые сотрудничали с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

В польских списках людей, подлежащих эвакуации из Афганистана, первоначально было более 250 имен. Это число растет с каждым днем, и сейчас оно должно увеличиться еще на 300 человек.

На данный момент в рамках польской операции по эвакуации удалось доставить в страну более 130 человек - в основном афганцев.

Эвакуация, которую осуществляют польские войска, проходит на военных самолетах из Кабула в Узбекистан, откуда эвакуированных переправляют в Польшу на гражданских самолетах LOT Polish Airlines.

Ожидается, что миссия продлится до середины сентября.

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