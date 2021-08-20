Польша эвакуирует из Афганистана 300 человек, сотрудничавших с НАТО

В польских списках людей, подлежащих эвакуации из Афганистана, первоначально было более 250 имен. Это число растет с каждым днем, и сейчас оно должно увеличиться еще на 300 человек.

На данный момент в рамках польской операции по эвакуации удалось доставить в страну более 130 человек - в основном афганцев.

Эвакуация, которую осуществляют польские войска, проходит на военных самолетах из Кабула в Узбекистан, откуда эвакуированных переправляют в Польшу на гражданских самолетах LOT Polish Airlines.

Ожидается, что миссия продлится до середины сентября.