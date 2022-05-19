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Тільки у валюті контракту: Єврокомісія роз'яснила умови платежів Росії за газ

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Брюссель, Четвер 19 травня 2022 14:16
Тільки у валюті контракту: Єврокомісія роз'яснила умови платежів Росії за газ Фото: Єврокомісія роз'яснила умови платежів за російський газ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Компаніям "недоцільно" виходити за рамки вказівок Європейської комісії про те, як продовжувати платити за російський газ. Представник Єврокомісії роз'яснив, як не порушити санкції ЄС проти Москви за її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми дали вказівки державам-членам, в яких говориться, що вони можуть зробити", - сказав представник.

За його словами, все, що компанії можуть зробити, так це відкрити банківський рахунок у валюті контракту з "Газпромом", зробити платіж на цей банківський рахунок у валюті контракту і зробити заяву про те, що вони виконали свої договірні зобов'язання.

"Ми не вважаємо за доцільне робити що-небудь ще", - додав представник Єврокомісії.

Зазначимо, майже всі контракти компаній ЄС на поставку з російським газовим гігантом "Газпром" укладаються в євро або доларах. Представник Єврокомісії заявив 17 травня, що відкриття рахунку в рублях в "Газпромбанку" порушить режим санкцій ЄС.

В указі Володимира Путіна говорилося, що угода буде вважатися завершеною тільки після конвертації іноземної валюти в рублі, і для цього компаніям буде потрібно два банківські рахунки - по одному для кожної валюти.

Росія припинила постачання газу в Болгарію і Польщу минулого місяця після того, як вони відмовилися виконати її вимогу про оплату в рублях.

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