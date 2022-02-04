Польща допустила можливість збільшення військових США на східному фланзі НАТО

"Ми зосередили увагу на погіршенні обстановки в плані безпеки на східному фланзі НАТО", - сказав Рау після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Глава польського МЗС додав, що в ході зустрічі обговорювалася ситуація навколо України. За його словами, вона радикально не поліпшується. Міністр також зазначив, що перебування російських військ у Білорусі - це виклик для НАТО.

Відповідаючи на питання про можливість збільшення військових США в Східній Європі на тлі російської загрози Рау сказав: "Це не слід виключати".

Він додав, що стратегія НАТО спрямована на стримування і оборону, а це передбачає симетричні відповіді.