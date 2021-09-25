Польща не повинна виплачувати ЄС штраф за скандальну шахту, - Дуда

За словами Дуди, рішення про накладення штрафних санкцій на Польшу було ухвалено одноосібно, що, на його думку, підриває суть функціонування Суду Європейського союзу.

"Хтось вирішив, що потрібно припинити видобуток вугілля на шахті "Турув", не розуміючи, що це - 7% всієї польської енергетики. Ця шахта заряджає електростанцію, яка забезпечує електроенергією значну частину нашої країни. І це проблема", - заявив польський президент.

Дуда наголосив, що зупинка шахти "Турув" може призвести до обмеження запасів електроенергії у Польщі.

"Ми просто не в змозі зупинити цю видобуток вугілля, оскільки це обмежить наші запаси електроенергії. Можливо, це було зроблено для того, щоб ми купували енергію в Німеччини", - додав він.