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Польща не повинна виплачувати ЄС штраф за скандальну шахту, - Дуда

Автор: Дмитро Левицький

Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву щодо скандальної шахти "Турув" на кордоні з Чехією. Дуда сказав, що Польща не повинна виплачувати штрафні санкції, які на країну наклав Суд ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами Дуди, рішення про накладення штрафних санкцій на Польшу було ухвалено одноосібно, що, на його думку, підриває суть функціонування Суду Європейського союзу.

"Хтось вирішив, що потрібно припинити видобуток вугілля на шахті "Турув", не розуміючи, що це - 7% всієї польської енергетики. Ця шахта заряджає електростанцію, яка забезпечує електроенергією значну частину нашої країни. І це проблема", - заявив польський президент.

Дуда наголосив, що зупинка шахти "Турув" може призвести до обмеження запасів електроенергії у Польщі.

"Ми просто не в змозі зупинити цю видобуток вугілля, оскільки це обмежить наші запаси електроенергії. Можливо, це було зроблено для того, щоб ми купували енергію в Німеччини", - додав він.

Нагадаємо, європейський суд зобов'язав Польщу виплачувати 500 тисяч євро за кожен день роботи шахти "Турув". Однак у Варшаві заявили, що закривати скандальну шахту не планують.

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ПольшаАнджей Дуда