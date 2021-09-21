Польща не закриє шахту, незважаючи на штрафні санкції ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що влада не закриватиме шахту "Турув" на кордоні з Чехією, незважаючи на штрафні санкції Європейського союзу. Напередодні суд в ЄС зобов'язав Варшаву виплачувати по 500 000 євро штрафу щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

За словами Моравецького, рішення європейського суду не має значення для Варшави, оскільки "Турув" принципово важливий для польської енергосистеми. Комплекс, який складається з шахти з видобутку бурого вугілля та електростанції, забезпечує від 4 до 7% електроенергії для Польщі.

"Це мільйони людей, дуже велика кількість шкіл, лікарень, які залишилися б без електрики", - підкреслив він.