Суд ЄС зобов'язав Польщу виплачувати штраф у 500 тисяч євро щодня: у чому причина

Суд ЄС у Люксембурзі зобов'язав Польщу виплачувати 500 тисяч євро у вигляді штрафу за безперервність робіт на вугільній шахті "Турув" на кордоні з Чехією. Раніше Варшава проігнорувала рішення Європейського суду про припинення видобутку на суперечливому родовищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське агентство PAP .

За його даними, суд ЄС зобов'язав Польщу щодня виплачувати Єврокомісії штраф у розмірі 500 тисяч євро за безперервність робіт на спірному вугільному розрізі "Турув", розташованому неподалік від кордонів з Чехією і Німеччиною.

Дана міра покликана змусити Польщу переглянути своє ставлення до постанови суду про припинення роботи шахти.