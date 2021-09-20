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Суд ЄС зобов'язав Польщу виплачувати штраф у 500 тисяч євро щодня: у чому причина

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Варшава, Понеділок 20 вересня 2021 18:34
Суд ЄС зобов'язав Польщу виплачувати штраф у 500 тисяч євро щодня: у чому причина Фото: суд ЄС зобов'язав Польщу виплачувати штраф у 500 тисяч євро щодня (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд ЄС у Люксембурзі зобов'язав Польщу виплачувати 500 тисяч євро у вигляді штрафу за безперервність робіт на вугільній шахті "Турув" на кордоні з Чехією. Раніше Варшава проігнорувала рішення Європейського суду про припинення видобутку на суперечливому родовищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське агентство PAP.

За його даними, суд ЄС зобов'язав Польщу щодня виплачувати Єврокомісії штраф у розмірі 500 тисяч євро за безперервність робіт на спірному вугільному розрізі "Турув", розташованому неподалік від кордонів з Чехією і Німеччиною.

Дана міра покликана змусити Польщу переглянути своє ставлення до постанови суду про припинення роботи шахти.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Чехія заявила про намір подати скаргу до суду ЄС на Польщу через спірну шахту на кордоні. У досудовому порядку сторонам домовитися не вдалося.

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