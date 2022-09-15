Польща повинна вимагати від РФ репарацій за Другу світову, - Дуда

Польща повинна вимагати репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни, не тільки від Німеччини, але і від Росії.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає РБК-Україна з посиланням на Wprost.
"Німеччина почала Другу світову війну і напала на Польщу. Росія пізніше приєдналася до цієї війни, тому я вважаю, що репарації ми повинні вимагати і від Росії... Думаю, ми повинні це зробити. Я не бачу причин, за якими ми не повинні цього домагатися", - заявив Дуда.
Що стосується Німеччини, то Дуда зазначив, що за останні 30 років продаючи свої товари на польському ринку, особливо в той час, коли Польща ще не була членом ЄС, ФРН заробила великі гроші, а також виграла від сусідства.
Президент додав, що "про репарації потрібно говорити серйозно".
Раніше стало відомо, що Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну. Йдеться про компенсацію в 1,3 млрд доларів.
Напередодні в Польщі представили підготовлену експертами тритомну доповідь про втрати, понесені Польщею в результаті нападу нацистської Німеччини і німецької окупації в 1939-1945 роках. Озвучена підсумкова сума склала близько 1,5 трлн доларів.
Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено. Польща відмовилася від подальших репарацій давно, в 1953 році, і кілька разів підтверджувала цю відмову.
При цьому варто відзначити, що Польща неодноразово піднімала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. Однак у німецькому уряді зазначали, що питання репарацій закрите.