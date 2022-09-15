Польша должна потребовать от РФ репараций за Вторую мировую, - Дуда

Польша должна потребовать репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, не только от Германии, но и от России.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РБК-Украина со ссылкой на Wprost.
"Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России... Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться", - заявил Дуда.
Что касается Германии, то Дуда отметил, что за последние 30 лет продавая свои товары на польском рынке, особенно в то время, когда Польша еще не была членом ЕС, ФРГ заработала большие деньги, а также выиграла от соседства.
Президент добавил, что "о репарациях нужно говорить серьезно".
Ранее стало известно, что Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну. Речь идет о компенсации в 1,3 млрд долларов.
Накануне в Польше представили подготовленный экспертами трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила около 1,5 трлн долларов.
Министерство иностранных дел Германии заявило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен. Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и несколько раз подтверждала этот отказ.
При этом стоит отметить, что Польша неоднократно поднимала в диалоге с Германией вопросы репараций за Вторую мировую войну. Однако в немецком правительстве отмечали, что вопрос репараций закрыт.