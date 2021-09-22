Польща отримала право брати участь у сертифікації "Північного потоку-2"
Польська нафтогазова компанія PGNiG візьме участь у сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". Федеральне мережеве агентство Німеччини допустила її до участі в процедурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польської компанії.
"Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) надало Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA і її німецькій філії PGNiG Supply & Trading GmbH до процедури сертифікації "Північного потоку-2", - йдеться в повідомленні.
Голова правління PGNiG Павло Маєвські заявив, що участь Польщі в сертифікації газопроводу дозволить ефективно відстоювати інтереси польської сторони.
"У рамках процедури сертифікації ми будемо прагнути до того, щоб власник "Північного потоку-2" не зміг уникнути застосування вимог, що стосуються поділу прав власності, доступу третіх осіб до інфраструктури і прозорих тарифів з урахуванням вартості всього газопроводу", - уточнив він.
Раніше повідомлялося, що Німеччина прийме рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" не пізніше 8 січня.
Нагадавши, сертифікацію російського газопроводу крім німецького регулятора повинна узгодити Єврокомісія.