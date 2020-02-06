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Позитивні тести на коронавірус будуть перевірятися в Лондоні, - МОЗ

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 17:24
Позитивні тести на коронавірус будуть перевірятися в Лондоні, - МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лише після верифікації в Лондоні захворювання буде вважатися підтвердженим

Позитивні тести на зараження коронавірусом будуть передаватися в британську лабораторію для підтвердження. Про це під час брифінгу повідомив директор директорату Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Скіпальського, у разі, якщо тест на коронавірус буде позитивним, то його відправлять в лабораторію в Лондоні, і лише після цього хвороба буде підтвердженою.

"Якщо раптом такий тест буде позитивний - на коронавірус, верифікація здійснюється не нашою лабораторією - верифікація здійснюється лабораторією в Лондоні. Тобто ... зразки надсилаються ... Є спеціальний механізм і здійснюється там верифікація. І тільки тоді ми отримаємо підтвердження випадку", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я повідомляли, що в Україні не підтвердилася жодна підозра на коронавірус. У всіх пацієнтів, госпіталізованих з підозрою на коронавірус, було діагностовано інші захворювання.

Також РБК-Україна писало, що за в Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок на ринку. Дефіцит масок пов'язаний з загостренням епідемії грипу в Україні. У МОЗ запевнили, що розв'язання цієї проблеми обговорювалося з виробниками та дистриб'юторами масок.

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