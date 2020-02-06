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Положительные тесты на коронавирус будут проверяться в Лондоне, - Минздрав

Новости » Общество     06.02.2020 - 17:24
Положительные тесты на коронавирус будут проверяться в Лондоне, - Минздрав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Только после верификации в Лондоне заболевание будет считаться подтвержденным

Позитивные тесты на заражение коронавирусом будут передаваться в британскую лабораторию для подтверждения. Об этом во время брифинга сообщил директор директората Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Скипальского, в случае, если тест на коронавирус будет положительным, то его отправят в лабораторию в Лондоне, и лишь после этого болезнь будет подтвержденной.

"Если вдруг такой тест будет положительный на коронавирус, верификация осуществляется не нашей лабораторией - верификация осуществляется лабораторией в Лондоне. То есть ... образцы направляются ... Есть специальный механизм и осуществляется там верификация. И только тогда мы получим подтверждение случая", - пояснил он.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщали, что в Украине не подтвердилось ни одно подозрение на коронавирус. У всех пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус, были диагностированы другие заболевания.

Также РБК-Украина писало, что в Украине наблюдается дефицит хирургических масок на рынке. Дефицит масок связан с обострением эпидемии гриппа в Украине. В Минздраве заверили, что решение этой проблемы обсуждалось с производителями и дистрибьюторами масок.

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