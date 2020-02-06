ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підозра на коронавірус не підтвердилася у всіх госпіталізованих, - МОЗ

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 15:51
Підозра на коронавірус не підтвердилася у всіх госпіталізованих, - МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У госпіталізованих діагностували інші захворювання

В Україні не підтвердилася жодна підозра на захворювання новим різновидом коронавірусу. Про це на брифінгу заявив генеральний директор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Скипальского, усім хворим, у яких підозрювали зараження коронавірусом, поставили інші діагнози.

"На сьогодні, я хочу сказати, жодного випадку, ви знаєте, були госпіталізовані люди. У всіх пацієнтів, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус, цей діагноз знято ... їм поставлені інші діагнози", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я поставить в Україну нову партію тест-систем для виявлення захворювання на коронавірус. Нові тест-системи прибудуть в Україну як гуманітарна допомога ВООЗ.

Також РБК-Україна писало, що з охопленого коронавірусів китайського Ухань планують евакуювати щонайменше 60 громадян України. Поки точна дата евакуації українців з Китаю не визначена.

Крім того, станом на 6 лютого кількість померлих від китайського коронавірусу досягла 549 людей. Відомо про майже 3 тисячах нових підтверджених випадків захворювання коронавірусів.

В Україні спостерігається дефіцит масок Японія не пустить в країну пасажирів лайнера з Гонконгу через загрозу коронавируса
Новини України УкраїнаМінстерство охорони здоров'я Українивирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся