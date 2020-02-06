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В Україні спостерігається дефіцит масок

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 15:38
В Україні спостерігається дефіцит масок
Фото: Андрій Скіпальський (УНІАН)

Моз обговорив проблему з виробниками та дистриб'юторами

В Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок на ринку на тлі загострення епідемії грипу. Про це на брифінгу заявив генеральний директор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Міністерстві охорони здоров'я рішення даної проблеми обговорювали з виробниками та дистриб'юторами масок.

"У Моз відбулась зустріч з виробниками та дистриб'юторами хірургічних масок, і їх постачальниками. Можна спостерігати певний дефіцит на ринку, тому були обговорені певні заходи щодо вирішення питання дефіциту на складах і в роздрібних мережах", - повідомив Скіпальський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за тиждень в Україні було зареєстровано два випадки смерті від грипу. В цілому з початку епідемічного сезону померли 15 осіб.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поставить Україні тест-системи для виявлення коронавіруса гуманітарною допомогою. Системи дозволять протестувати 25-30 пацієнтів.

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