Позитивне ставлення жителів Росії до України сягнуло історичного піку

У вересні 2019 року 54% українців ставилося до Росії добре та дуже добре, серед жителів Росії добре до України ставилося 56% респондентів. Про це свідчать дані опитувань КМІС та "Левада-центру".

Як зазначають соціологи, за весь період спостережень (з 2008 до 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж громадяни РФ до України. У вересні 2019 року, вперше за роки моніторингу, кількість тих, хто на території Росії добре ставиться до України, більша, ніж в Україні до Росії.

На думку експертки Левада-Центру Карини Піпії, в істотному покращенні ставлення жителів Росії до України суттєву роль зіграв фактор перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах і надії громадян РФ на те, що це приведе до покращення стосунків.

kiis.com.ua

У той же час ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 34%, у Центрі - 47%, на Півдні - 65%, на Сході - 85% респондентів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-16 вересня 2019 року серед 2035 респондентів по всій України за виключенням окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує3,3%.

"Левада-центр" проводив опитування серед 1601 жителів Росії 26 вересня -2 жовтня 2019 року. Заявлена похибка вибірки - 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Дві третини українців (68%) вважають Росію країною-агресором щодо України.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного у грудні 2018 року, майже три чверті громадян (72%) переконані, що між Росією та Україною йде війна, ще 14% вважають, що ні, а решта не визначилися.