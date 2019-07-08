На будь-які компроміси з Росією заради миру згодні 20% українців

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Громадяни погоджуються на компроміси, але не на всі

У червні 2019 року 20,1% громадян України погоджуються, що заради миру на Донбасі варто йти на компроміси з ким завгодно і про що завгодно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опроса фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

У той же час 48,8% респондентів вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі. Силовий варіант вирішення конфлікту підтримують 17,4% українців.

dif.org.ua

Громадяни України вважають неприйнятними більшість з компромісів, серед яких є і прописані в Мінських угодах норми. Найменш прийнятними є проведення виборів на умовах бойовиків (неприйнятно для 66% опитаних, прийнятно для 13%), повна амністія всім учасникам бойових дій проти українських військ (неприйнятно - 61%, задовільно - 15%) , формування силових органів ОРДЛО тільки з місцевих представників (неприйнятно - 58%, задовільно - 18%).

dif.org.ua

Зазначимо, фонд "Демократичні ініціативи" і Центр Разумкова вже кілька років проводять дослідження щодо ставлення українців до проблеми Донбасу. З 2016 року частка громадян, які згодні на будь-які компроміси з Росією, істотно не змінювалася і знаходилася в межах 16-22%.

Дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного у грудні 2018 року, майже три чверті громадян (72%) переконані, що між Росією та Україною йде війна, ще 14% вважають, що ні, а решта не визначилися.