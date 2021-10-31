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Більше половини областей України "червоні" і тільки дві - "жовті": списки

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Київ, Неділя 31 жовтня 2021 11:32
Більше половини областей України "червоні" і тільки дві - "жовті": списки Фото: в Україні більше половини областей "червоні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Червона" зона карантину стала найбільшою в Україні. А в "жовтій" зоні залишились тільки два регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Більше половини областей України &quot;червоні&quot; і тільки дві - &quot;жовті&quot;: списки

"Червона" зона

У цій зоні перебуває 15 областей:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Ровенська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.

Обмеження "червоної" зони. Забороняється робота:

  • закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);
  • ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
  • непродовольчих ринків та магазинів;
  • спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Виняток: якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.

"Помаранчева" зона

В цій зоні 8 областей:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Полтавська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Київ.

"Жовта" зона

В цій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.

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