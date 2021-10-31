Більше половини областей України "червоні" і тільки дві - "жовті": списки
Фото: в Україні більше половини областей "червоні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Червона" зона карантину стала найбільшою в Україні. А в "жовтій" зоні залишились тільки два регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебуває 15 областей:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Ровенська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
Обмеження "червоної" зони. Забороняється робота:
- закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);
- ТРЦ та інших розважальних закладів;
- закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
- непродовольчих ринків та магазинів;
- спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Виняток: якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.
"Помаранчева" зона
В цій зоні 8 областей:
- Вінницька,
- Волинська,
- Полтавська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Київ.
"Жовта" зона
В цій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.