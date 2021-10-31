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Более половины областей Украины "красные" и только две - "желтые": списки

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Киев, Воскресенье 31 октября 2021 11:32
Более половины областей Украины "красные" и только две - "желтые": списки Фото: в Украине больше половины областей "красные" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Красная" зона карантина стала самой большой в Украине. А в "желтой" зоне остались только два региона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Более половины областей Украины &quot;красные&quot; и только две - &quot;желтые&quot;: списки

"Красная" зона

В этой зоне находятся 15 областей:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.

Ограничение "красной" зоны. Запрещается работа:

  • заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Исключение: если 100% работников и посетителей указанных учреждений будут полностью вакцинированные или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 8 областей:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Полтавская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Киев.

"Желтая" зона

В этой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.

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