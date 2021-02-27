Протести у Києві завершилися. У поліції розповіли, чи були порушення
У Києві сьогодні пройшли акції протесту з вимогою звільнення активіста Сергія Стерненка та фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Правоохоронці розповіли, чи було зафіксовано правопорушення.
За даними поліції, під час сьогоднішніх акцій протесту в Києві не було зафіксовано правопорушень. Поліцейські після завершення протестів продовжили забезпечувати правопорядок на вулицях Києва.
"Охорону публічної безпеки та порядок забезпечували співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій", - додали в поліції.
Фото: протести у Києві (РБК-Україна)
Нагадаємо, протестувальники сьогодні кидали фаєри у будівлю Офісу генпрокурора. Учасники протесту вимагали відставки генпрокурора Ірини Венедіктової.
Додамо, у вівторок, 23 лютого, в Києві також протестували. Мітингувальники прийшли до Офісу президента через вирок активісту Стерненку. Тоді між протестувальниками та силовиками сталися сутички, були затримані та постраждалі.
Як писало РБК-Україна, вирок активісту Сергію Стерненку оголосили 23 лютого. Суд визнав його винним у викраденні людини.