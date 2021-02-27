Протести у Києві завершилися. У поліції розповіли, чи були порушення

У Києві сьогодні пройшли акції протесту з вимогою звільнення активіста Сергія Стерненка та фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Правоохоронці розповіли, чи було зафіксовано правопорушення.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції .

За даними поліції, під час сьогоднішніх акцій протесту в Києві не було зафіксовано правопорушень. Поліцейські після завершення протестів продовжили забезпечувати правопорядок на вулицях Києва.

"Охорону публічної безпеки та порядок забезпечували співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій", - додали в поліції.

Фото: протести у Києві (РБК-Україна)