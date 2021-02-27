ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Протести у Києві завершилися. У поліції розповіли, чи були порушення

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 17:11
Протести у Києві завершилися. У поліції розповіли, чи були порушення Фото: протести у Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні пройшли акції протесту з вимогою звільнення активіста Сергія Стерненка та фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Правоохоронці розповіли, чи було зафіксовано правопорушення.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

За даними поліції, під час сьогоднішніх акцій протесту в Києві не було зафіксовано правопорушень. Поліцейські після завершення протестів продовжили забезпечувати правопорядок на вулицях Києва.

"Охорону публічної безпеки та порядок забезпечували співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій", - додали в поліції.

Фото: протести у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, протестувальники сьогодні кидали фаєри у будівлю Офісу генпрокурора. Учасники протесту вимагали відставки генпрокурора Ірини Венедіктової.

Додамо, у вівторок, 23 лютого, в Києві також протестували. Мітингувальники прийшли до Офісу президента через вирок активісту Стерненку. Тоді між протестувальниками та силовиками сталися сутички, були затримані та постраждалі.

Як писало РБК-Україна, вирок активісту Сергію Стерненку оголосили 23 лютого. Суд визнав його винним у викраденні людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ ГПУ протест Офіс президента Сергій Стерненко
NEWS
Пожежа в лікарні Чернівців: названа можлива причина
Пожежа в лікарні Чернівців: названа можлива причина
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму