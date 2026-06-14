Половина населения под ударом: какие психические расстройства массово распространяются в Украине

Главное: Стремительный рост расстройств: Из-за войны количество случаев, когда по симптомам можно заподозрить психические расстройства, выросло в Украине в 3-5 раз.

Из-за войны количество случаев, когда по симптомам можно заподозрить психические расстройства, выросло в Украине в 3-5 раз. Масштаб катастрофы: Около половины населения Украины уже сталкивается с проблемами психического здоровья. В целом в психологической помощи нуждаются около 10 миллионов граждан.

Около половины населения Украины уже сталкивается с проблемами психического здоровья. В целом в психологической помощи нуждаются около 10 миллионов граждан. Медики в зоне риска: Самый тяжелый психоэмоциональный удар держат медики в прифронтовых зонах 80% из них имеют признаки профессионального выгорания.

Самый тяжелый психоэмоциональный удар держат медики в прифронтовых зонах 80% из них имеют признаки профессионального выгорания. Физические последствия: Постоянный стресс, воздушные тревоги и недостаток сна провоцируют обострение эндокринных, сердечно-сосудистых болезней и проблем с пищеварением.

Война изменила условия жизни и работы

По словам Божука, полномасштабное вторжение кардинально изменило условия труда и жизни украинцев.

К традиционным профессиональным рискам добавились постоянные воздушные тревоги, вынужденные переезды, перебои с электроэнергией, нарушение режима труда и отдыха, а также экономическая неопределенность.

"Наши исследования показывают, что украинцы теперь спят в среднем на 40 минут меньше. Добавьте к этому экономическую неопределенность - в результате имеем постоянное психоэмоциональное перенапряжение, повышенную тревожность и хроническую эмоциональную усталость", - пояснил он.

Специалист отметил, что такое состояние влияет не только на психику, но и на физическое здоровье. Из-за хронического стресса чаще обостряются сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания и болезни пищеварительной системы.



В Украине растет количество случаев нарушения психического здоровья украинцев (инфографика РБК-Украина)

Симптомов психических расстройств стало в несколько раз больше

По словам Божука, говорить о точном количестве психиатрических диагнозов сложно, поскольку их может устанавливать только психиатр после добровольного обращения человека.

В то же время врачи фиксируют резкий рост симптомов, которые могут свидетельствовать о психических расстройствах.

"С начала большой войны количество случаев, когда на основе симптомов можно заподозрить расстройства, по разным исследованиям выросло в три-пять раз", - отметил эксперт.

Чаще всего речь идет о:

посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР);

тревожных расстройствах;

депрессивные состояния;

профессиональном выгорании.

Если до 2022 года ПТСР преимущественно фиксировали среди жителей прифронтовых территорий и переселенцев, то сейчас его признаки наблюдаются у значительно более широких слоев населения.

Медики оказались среди наиболее уязвимых

Особенно остро проблема проявляется среди медицинских работников, которые работают в прифронтовых регионах и ежедневно имеют дело с ранеными. По словам Божука, около 80% таких медиков имеют признаки профессионального выгорания.

Уже через полгода после начала полномасштабной войны у 14% медицинских работников были зафиксированы признаки ПТСР, а еще у 9% - симптомы депрессии.

При этом женщины, по словам ученого, демонстрируют более высокий уровень психологической нагрузки, чем мужчины.

В помощи нуждаются миллионы людей

По оценкам специалистов, сегодня из-за последствий войны в психологической помощи нуждаются около 10 миллионов украинцев.

Также Божук привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым примерно половина украинцев сообщают о тех или иных проблемах с психическим здоровьем.

"До войны эти показатели были в разы ниже", - подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что, в отличие от психических нарушений, резкого скачка смертельных сердечно-сосудистых состояний, таких как инфаркты или инсульты, пока не наблюдается, хотя хронический стресс и продолжает негативно влиять на здоровье населения.