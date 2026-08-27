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"Половина народа нарисовала себе стену": Яценюк назвал свою ошибку с проектом на границе с РФ

09:24 27.08.2026 Чт
2 мин
Экс-премьер сравнил его с "Железным куполом" и киберзащитой
aimg Владимир Куренной aimg Юлия Капитонова
Фото: Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины (РБК-Украина)

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк признал, что сильно недооценил мощность информационной машины и дискредитационных кампаний против своего правительства.

Об этом политик рассказал в интервью РБК-Украина в рамках спецпроекта "Украина: 35 лет независимости".

По словам Яценюка, больше всего манипуляций и мифов возникло вокруг проекта инженерного обустройства границы с Россией, который часть общества восприняла слишком буквально.

Экс-премьер подчеркнул, что правительство детально объясняло ключевые задачи проекта:

  • отграничение от РФ:
  • противодействие незаконной миграции;
  • остановка трафика оружия;
  • создание дополнительного сдерживающего элемента для Вооруженных сил Украины.

"Мне в голову не могло прийти, что после того, как премьер-министр четко показывает, как это выглядит, половина народа просто себе нарисует какую-то физическую стену. И абсолютно им все равно, что им показывают и что рассказывают. И они в этом живут до сих пор", - отметил Яценюк.

Политик сравнил такое буквальное восприятие названия "Стена" с другими известными технологическими терминами, подчеркнув, что речь шла о комплексной инженерной системе, а не о сплошном бетонном ограждении.

"Это как считать, что "Железный купол" над Израилем должен быть буквально из железа, или что антивирусный Firewall ("огненная стена" - ред.) в киберсети - это действительно огонь. Ну, я не мог о таком подумать. И это моя проблема, а надо было подумать", - признался он.

Яценюк также добавил, что эта ситуация подчеркнула необходимость обучения общества критическому мышлению, хотя этот процесс сложный и воспринимается неоднозначно.

"Ну ты только начинаешь учить людей критически мыслить, и что они начинают делать? Искренне тебя ненавидят", - подытожил экс-премьер.

Что важно знать о проекте "Стена"?

Напомним, проект "Европейский вал" (более известный как "Стена" - ред.) был утвержден Кабинетом министров осенью 2014 года.

Он предусматривал строительство противотанковых рвов, башен наблюдения, купольных видеокамер и инженерных заграждений вдоль украинско-российской границы.

В 2015 году Госпогранслужба заявила, что на все расходы понадобится не более 4 млрд грн.

Также мы рассказывали, как Яценюк проверял ход обустройства "Европейского вала" в Черниговской области.

В сентябре 2016 года сообщалось, что "Стена" на границе с РФ оборудована на 12%.

Непосредственно в Харьковской области - это 47% и 46% - в Черниговской области.

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