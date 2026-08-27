"Половина народа нарисовала себе стену": Яценюк назвал свою ошибку с проектом на границе с РФ

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк признал, что сильно недооценил мощность информационной машины и дискредитационных кампаний против своего правительства.
Об этом политик рассказал в интервью РБК-Украина в рамках спецпроекта "Украина: 35 лет независимости".
По словам Яценюка, больше всего манипуляций и мифов возникло вокруг проекта инженерного обустройства границы с Россией, который часть общества восприняла слишком буквально.
Экс-премьер подчеркнул, что правительство детально объясняло ключевые задачи проекта:
"Мне в голову не могло прийти, что после того, как премьер-министр четко показывает, как это выглядит, половина народа просто себе нарисует какую-то физическую стену. И абсолютно им все равно, что им показывают и что рассказывают. И они в этом живут до сих пор", - отметил Яценюк.
Политик сравнил такое буквальное восприятие названия "Стена" с другими известными технологическими терминами, подчеркнув, что речь шла о комплексной инженерной системе, а не о сплошном бетонном ограждении.
"Это как считать, что "Железный купол" над Израилем должен быть буквально из железа, или что антивирусный Firewall ("огненная стена" - ред.) в киберсети - это действительно огонь. Ну, я не мог о таком подумать. И это моя проблема, а надо было подумать", - признался он.
Яценюк также добавил, что эта ситуация подчеркнула необходимость обучения общества критическому мышлению, хотя этот процесс сложный и воспринимается неоднозначно.
"Ну ты только начинаешь учить людей критически мыслить, и что они начинают делать? Искренне тебя ненавидят", - подытожил экс-премьер.
Напомним, проект "Европейский вал" (более известный как "Стена" - ред.) был утвержден Кабинетом министров осенью 2014 года.
Он предусматривал строительство противотанковых рвов, башен наблюдения, купольных видеокамер и инженерных заграждений вдоль украинско-российской границы.
В 2015 году Госпогранслужба заявила, что на все расходы понадобится не более 4 млрд грн.
Также мы рассказывали, как Яценюк проверял ход обустройства "Европейского вала" в Черниговской области.
В сентябре 2016 года сообщалось, что "Стена" на границе с РФ оборудована на 12%.
Непосредственно в Харьковской области - это 47% и 46% - в Черниговской области.