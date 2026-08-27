"Половина народа нарисовала себе стену": Яценюк назвал свою ошибку с проектом на границе с РФ

По словам Яценюка, больше всего манипуляций и мифов возникло вокруг проекта инженерного обустройства границы с Россией, который часть общества восприняла слишком буквально.

Экс-премьер подчеркнул, что правительство детально объясняло ключевые задачи проекта:

отграничение от РФ:

противодействие незаконной миграции;

остановка трафика оружия;

создание дополнительного сдерживающего элемента для Вооруженных сил Украины.

"Мне в голову не могло прийти, что после того, как премьер-министр четко показывает, как это выглядит, половина народа просто себе нарисует какую-то физическую стену. И абсолютно им все равно, что им показывают и что рассказывают. И они в этом живут до сих пор", - отметил Яценюк.

Политик сравнил такое буквальное восприятие названия "Стена" с другими известными технологическими терминами, подчеркнув, что речь шла о комплексной инженерной системе, а не о сплошном бетонном ограждении.

"Это как считать, что "Железный купол" над Израилем должен быть буквально из железа, или что антивирусный Firewall ("огненная стена" - ред.) в киберсети - это действительно огонь. Ну, я не мог о таком подумать. И это моя проблема, а надо было подумать", - признался он.

Яценюк также добавил, что эта ситуация подчеркнула необходимость обучения общества критическому мышлению, хотя этот процесс сложный и воспринимается неоднозначно.

"Ну ты только начинаешь учить людей критически мыслить, и что они начинают делать? Искренне тебя ненавидят", - подытожил экс-премьер.