"Половина народу намалювала собі стіну": Яценюк назвав свою помилку з проєктом на кордоні з РФ

За словами Яценюка, найбільше маніпуляцій та міфів виникло довкола проєкту інженерного облаштування кордону з Росією, який частина суспільства сприйняла занадто буквально.

Експрем'єр підкреслив, що уряд детально пояснював ключові завдання проєкту:

відмежування від РФ:

протидія незаконній міграції;

зупинка трафіку зброї;

створення додаткового елементу стримування для Збройних сил України.

"Мені в голову не могло прийти, що після того, як прем'єр-міністр чітко стає і показує, як це виглядає, половина народу просто собі намалює якусь фізичну стіну. І абсолютно їх не обходить, що їм показують і що розказують. І вони в цьому живуть досі", - зазначив Яценюк.

Політик порівняв таке буквальне сприйняття назви "Стіна" з іншими відомими технологічними та безпековими термінами, наголосивши, що йшлося про комплексну інженерну систему, а не про суцільну бетонну огорожу.

"Це як вважати, що "Залізний купол" над Ізраїлем має бути буквально з заліза, або що антивірусний Firewall ("вогняна стіна" - ред.) у кібермережі - це справді вогонь. Ну, я не міг про таке подумати. І це моя проблема, а треба було подумати", - зізнався він.

Яценюк також додав, що ця ситуація підкреслила необхідність навчання суспільства критичному мисленню, хоча це процес складний і сприймається неоднозначно.

"Ну ти тільки починаєш вчити людей критично мислити, і що вони починають робити? Щиро тебе ненавидять", - підсумував експрем'єр.