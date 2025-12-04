Половина европейцев считают Трампа врагом Европы

Отношение к Трампу

Согласно результатам исследования, которое провели в девяти европейских странах, почти 48% опрошенных назвали Трампа откровенно враждебной фигурой.

Самые высокие показатели зафиксированы в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие - в Хорватии (37%) и Польше (19%).

Исследователи отмечают, что восприятие "трампизма" как угрозы растет, а количество тех, кто видит в нем нейтральную позицию, по сравнению с концом 2024 года уменьшается.

Несмотря на это, европейцы все же признают важность отношений с США: почти половина респондентов (48%) считает, что ЕС в отношениях с Вашингтоном должен выбирать позицию компромисса.

Риск войны с Россией

Исследование также показало, что 51% опрошенных оценивают риск открытой войны с Россией в ближайшие годы как высокий, а 18% - как очень высокий. Больше всего опасений зафиксировано в Польше - 77%.

Фото: Скриншот опроса

Для сравнения, во Франции этот показатель составляет 54%, в Германии - 51%, в Португалии - 39%, в Италии - 34%.

Недоверие к обороноспособности собственных стран

Ощущение уязвимости преобладает и в отношении обороноспособности: 69% участников опроса считают, что их страна недостаточно готова защититься от возможной агрессии.

Самый высокий уровень уверенности продемонстрировали французы - 44%, впрочем, это все равно меньшинство. В Польше недоверие к оборонным возможностям выразили 58%.

Из-за широкой палитры угроз - от военных и энергетических до технологических - только 12% респондентов сказали, что не чувствуют особой опасности.

Самыми распространенными страхами стали цифровая и технологическая безопасность (28%), а также военная угроза (25%). При этом 69% опрошенных ожидают, что ЕС должен играть активную защитную роль.

Поддержка ЕС остается высокой

Поддержка членства в ЕС остается стабильно высокой: 74% респондентов хотят, чтобы их страна оставалась в Евросоюзе.

Больше всего сторонников - в Португалии (90%) и Испании (89%), меньше всего - в Польше (68%) и Франции (61%).

Brexit: большинство считает решение Британии ошибкой

Пять лет после Brexit большинство европейцев считает выход Великобритании из ЕС негативным решением: 63% оценивают его как такое, что навредило стране, и только 19% видят в нем позитив.