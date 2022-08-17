Майже половина Донецької області перебуває під контролем України, - глава ОВА

Окупанти сподівалися захопити Донецьку область в червні, але на сьогодні 45% регіону знаходиться під контролем України.

"Ворог сподівався, що Луганська область буде захоплена до 9 травня, А Донецька – десь у червні. І, нагадаю, що про постачання високоточної зброї в травні ще мова навіть не йшла", - зазначив Кириленко.

За словами глави ОВА, в тому, що війська РФ не змогли реалізувати свої плани, є багато складових. Перш за все, це стійкість і професіоналізм ЗСУ. Тримати зайняті позиції українським військовим допомагають і зведені оборонні укріплення.

"Активно працювати над будівництвом таких споруд ми почали ще в березні. І, як бачимо, це принесло свої результати. Плюс - на сьогодні ми вже маємо далекобійну артилерію, яку надали партнери. А це дозволяє вирішувати більш складні, стратегічні завдання. Зокрема, ми бачимо, що знищення складів - це те, що не дозволяє ворогові розвивати його наступальний потенціал", - зазначив Кириленко.