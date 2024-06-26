"Операция продолжается". В ГУР анонсировали дополнительную информацию о вчерашнем обмене пленными

Операция, в ходе которой Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией и вернула домой 90 защитников, продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МОУ Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Да, действительно, это отличная новость. Но это еще не 53 обмен, потому что он не завершился. Операция продолжается. В рамках этой операции уже вернули 90 наших защитников", - говорит Юсов. Представитель ГУР отметил, что это не последние новости и в ведомстве действительно рассчитывают в ближайшее время сообщить дополнительную информацию. "Работа продолжается", - подытожил Юсов.