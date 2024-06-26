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"Операция продолжается". В ГУР анонсировали дополнительную информацию о вчерашнем обмене пленными

Украина, Среда 26 июня 2024 10:25
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"Операция продолжается". В ГУР анонсировали дополнительную информацию о вчерашнем обмене пленными Фото: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Операция, в ходе которой Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией и вернула домой 90 защитников, продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МОУ Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Да, действительно, это отличная новость. Но это еще не 53 обмен, потому что он не завершился. Операция продолжается. В рамках этой операции уже вернули 90 наших защитников", - говорит Юсов.

Представитель ГУР отметил, что это не последние новости и в ведомстве действительно рассчитывают в ближайшее время сообщить дополнительную информацию.

"Работа продолжается", - подытожил Юсов.

Обмены пленными

Напомним, вчера стало известно, что из российского плена вернулись 90 защитников Украины.

Среди них воины Нацгвардии, Военно-Морских сил, бойцы терробороны и пограничники. Они защищали Мариуполь и ЧАЭС, а также воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Перед этим последний обмен пленниками между Украиной и РФ прошел в конце мая. Тогда домой удалось вернуть 71 воина.

Среди них были защитники Мариуполя, Змеиного, Гостомеля и Чернобыльской АЭС.

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ГУР Обмен пленными
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