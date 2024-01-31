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Из плена РФ вернули защитника Мариуполя, чья семья погибла в Днепре от обстрела

Среда 31 января 2024 19:07
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Из плена РФ вернули защитника Мариуполя, чья семья погибла в Днепре от обстрела Фото: возвращение военнопленных в Украину после освобождения 31 января (t.me/Koord_shtab)
Автор: Владимир Костырин

Среди возвращенных сегодня, 31 января, 207 украинских защитников из российского плена, есть защитник Мариуполя младший сержант ВСУ Захар, который две недели назад потерял семью из-за вражеского ракетного удара по Днепру.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Отмечается, что военный попал в плен к российским террористам вместе со своей женой Татьяной после эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года. Женщину удалось в рамках обмена пленными вернуть в Украину менее чем за полгода.

"Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины", - рассказали в Координационном штабе.

Старшая дочь военного Захара, 19-летняя Руслана, сегодня ждет возвращения своего отца.

Также в штабе рассказали, что в рамках сегодняшнего обмена домой возвращаются медики, которые в сверхчеловеческих условиях спасали побратимов и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали" во время российских штурмов.

"Вернулся на родную землю старший лейтенант, защищающий Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена "За мужество". Освобождены из неволи двое родных братьев, солдат ВСУ Анатолий и Павел. Спасен еще один защитник острова Змеиный", - говорится в сообщении.

Всего с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину из вражеского плена удалось вызволить уже 3035 защитников и защитниц.

Обмен пленными 31 января

Напомним, сегодня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена 207 граждан. Это был уже 50-й обмен. Среди спасенных военнослужащих:

  • 95 воинов ВСУ;
  • 56 нацгвардейцев;
  • 26 пограничников;
  • 29 воинов Территориальной обороны;
  • 1 представитель Национальной полиции.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, среди пленных, которых сегодня обменяли, не было людей, якобы находившихся 24 января на российском самолете Ил-76.

Обстрел Днепра 14 января

Ранее сообщалось, что 14 января российские оккупанты устроили очередную атаку по Украине. В результате одна из ракет атаковала жилую девятиэтажку в Днепре. Тогда погибли 46 человека, получили ранения 80.

Во время вражеского удара также была повреждена энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины.

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Обмен пленными Защитники Мариуполя
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