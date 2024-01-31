ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Среди возвращенных пленных не было тех, чей обмен сорвался из-за Ил-76, - ГУР

Украина, Среда 31 января 2024 16:46
UA EN RU
Среди возвращенных пленных не было тех, чей обмен сорвался из-за Ил-76, - ГУР Фото: обмен пленников (t.me V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Среди пленных, которых сегодня обменяли, не было людей, которые якобы находились на самолете Ил-76.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Россияне утверждают, что 24 января на сбитом самолете Ил-76 находились 65 украинских пленных, которые якобы погибли во время авиакатастрофы. Российские пропагандисты опубликовали список этих людей.

А Координационный штаб по вопросам обращения с пленными в свою очередь подтвердил, что людей из этого списка действительно планировали обменять 24 января.

Однако, по словам представителя ГУР, во время сегодняшнего обмена, украинцев, которые отмечались, как находившиеся на борту самолета, не было.

Обмен пленных

Напомним, сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.

Все детали нового обмена пленными между Украиной и Россией можно узнать - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленными Война России против Украины
NEWS
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России