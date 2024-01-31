Среди возвращенных пленных не было тех, чей обмен сорвался из-за Ил-76, - ГУР

Среди пленных, которых сегодня обменяли, не было людей, которые якобы находились на самолете Ил-76.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Россияне утверждают, что 24 января на сбитом самолете Ил-76 находились 65 украинских пленных, которые якобы погибли во время авиакатастрофы. Российские пропагандисты опубликовали список этих людей.

А Координационный штаб по вопросам обращения с пленными в свою очередь подтвердил, что людей из этого списка действительно планировали обменять 24 января.

Однако, по словам представителя ГУР, во время сегодняшнего обмена, украинцев, которые отмечались, как находившиеся на борту самолета, не было.

Обмен пленных

Напомним, сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.

Все детали нового обмена пленными между Украиной и Россией можно узнать - в материале РБК-Украина.

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