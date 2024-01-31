З полону РФ повернули захисника Маріуполя, чия сім'я загинула в Дніпрі від обстрілу

Серед повернутих сьогодні, 31 січня, 207 українських захисників з російського полону, є оборонець Маріуполя молодший сержант ЗСУ Захар, який два тижні тому втратив родину через ворожий ракетний удар по Дніпру.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що військовий потрапив до полону російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з заводу "Азовсталь" в Маріуполі у травні 2022 року. Жінку вдалося в рамках обміну полоненими повернути в Україну менш, ніж за пів року.

"Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка", - розповіли в Координаційному штабі.

Старша донька військового Захара, 19-річна Руслана, сьогодні чекає на повернення свого батька.

Також у штабі розповіли, що в рамках сьогоднішнього обміну додому повертаються медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі" під час російських штурмів.

"Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена "За мужність". Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний", - йдеться у повідомленні.

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну з ворожого полону вдалося визволити вже 3035 захисників та захисниць.

Обмін полоненими 31 січня

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна змогла повернути з російського полону 207 громадян. Це був уже 50-й обмін. Серед врятованих військовослужбовців:

95 воїнів ЗСУ;

56 нацгвардійців;

26 прикордонників;

29 воїнів Територіальної оборони;

1 представник Національної поліції.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, серед полонених, яких сьогодні обміняли, не було людей, які нібито перебували 24 січня на російському літаку Іл-76.

Обстріл Дніпра 14 січня

Раніше повідомлялося, що 14 січня російські окупанти влаштували чергову атаку по Україні. У результаті одна з ракет атакувала житлову дев'ятиповерхівку в Дніпрі. Тоді загинули 46 людей, отримали поранення 80.

Під час того ворожого удару також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в кількох областях України.