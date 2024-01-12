В плену у хуситов находится группа украинских моряков. Зеленский рассказал детали

"Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов", - говорится в заявлении.

По словам президента, Украина работает над их возвращением.

О чем идет речь

Ранее йеменские хуситы опубликовали видеозахват судна Galaxy Leader с международным гражданским экипажем в Красном море.

Тогда представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что сейчас причастным украинским посольствам поручено выяснить достоверность пребывания украинцев на захваченном судне.

"МИД Украины уже поручил причастным украинским посольствам проверить эту информацию, а также обратиться к компании-владельцу для выяснения точного состава экипажа судна и других деталей. Держим эту ситуацию на особом контроле", - написал он.

Удары США и союзников по позициям хуситов в Йемене

С ноября прошлого года в Красном море йеменские хуситы начали атаковать торговые суда, которые, по их зявлениями, якобы имели связи с Израилем.

На этой неделе йеменские боевики предприняли самую большую атаку, при этом военным Соединенных Штатов и Британии удалось отбить ее.

В ночь на 12 января в ответ на постоянные атаки боевиков Британия и США нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале.